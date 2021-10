Rifiuti: Regis (Assorimap), settore riciclo traino della transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di dare una seconda vita ai rifiuti va vista come un'opportunità in termini di sostenibilità ambientale ed economica. In questa direzione, l'impegno dell'Italia è volto a massimizzare il recupero dei rifiuti di beni e imballaggi che vengono prodotti sul territorio nazionale, verso il riciclo effettivo. Lo dichiara Walter Regis, presidente di Assorimap, l’Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche, al Convegno Polieco di Napoli “Le strade dei rifiuti: Traffici, Transiti, Transizione”, che pone al centro della discussione pubblica il tema della tutela ambientale e della legalità. “Se da una parte esiste ancora oggi una intensa attività illecita di sottrazione ed esportazione dei rifiuti verso altri Paesi, che deve essere perseguita con la massima fermezza e costanza, dall'altra, il nostro Paese vanta un comparto del riciclo meccanico delle plastiche leader mondiale per la produzione di Materie Prime Secondarie di qualità. Le istituzioni si impegnino dunque a sostenere questo importante settore dell'economia circolare come traino per la transizione ecologica", conclude il presidente di Assorimap, Walter Regis, intervenendo al Forum Internazionale Polieco sull'economia dei rifiuti. (Rin)