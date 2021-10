Carburanti: Coldiretti, da rincari effetto valanga da campi a tavola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato è che, ad esempio, quando si acquista una passata al supermercato si paga più per la confezione che per il pomodoro contenuto. In questo contesto - afferma la Coldiretti - servono interventi strutturali per dotare il Paese di una riserva energetica sostenibile puntando sulla filiera del biometano nel quale l’agricoltura italiana è all’avanguardia e che può contribuire al raggiungimento dell’obiettivo europeo del contenimento delle emissioni. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - conclude la nota - rappresenta in questo senso un’opportunità importantissima per il pieno sviluppo del potenziale offerto del settore del biometano agricolo con l’obiettivo di arrivare alla produzione del 10 per cento di gas rinnovabili nella rete del gas nazionale. (Com)