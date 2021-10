India-Giappone: colloquio telefonico Modi-Kishida, focus su sviluppo partnership bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha parlato oggi per telefono con l’omologo del Giappone, Fumio Kishida, al quale ha rivolto le congratulazioni per l’insediamento. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. I due leader, si legge nella nota, hanno espresso soddisfazione per i rapidi progressi della Partnership speciale strategica e globale che lega i loro Paesi e hanno concordato di potenziare ulteriormente la cooperazione in varie aree, tra le quali le tecnologie avanzate. Modi ha esortato le compagnie giapponesi a trarre vantaggio dalle riforme economiche indiane e a investire in India. I due capi di governo hanno parlato anche della cooperazione nella regione Indo-Pacifico, a livello bilaterale e nell’ambito del Quad, che comprende anche gli Stati Uniti e l’Australia. Infine, Modi ha invitato Kishida in visita in India per un vertice bilaterale.(Inn)