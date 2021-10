Sardegna: manifestazione contro Sentinelle in piedi, condannata consigliera comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello scorso luglio ha promosso una manifestazione non autorizzata contro le "Sentinelle in piedi" che protestavano al Bastione di Cagliari contro il ddl Zan ed è stata condannata ai sensi di un Regio Decreto del 1931 che, all'articolo 18, punisce chi promuove una riunione non autorizzata in luogo pubblico (arresto fino a un anno e con l'ammenda da 206 a 413 euro). Protagonista della vicenda Camilla Soru, consigliera comunale del Partito Democratico a Cagliari, figlia di Renato, ex presidente della Regione e fondatore di Tiscali. A rendere noti i fatti è stata la stessa Soru con un post sui social network: "Sono venuta a sapere di questa manifestazione solo la sera prima – racconta - e ho deciso di presentarmi per esprimere pacificamente il mio pensiero e il mio dissenso. L'ho fatto sedendomi davanti a loro con mia figlia di tre anni e portando con me delle bandiere arcobaleno. A me si sono unite spontaneamente altre persone. Abbiamo parlato, letto testi e poesie. Tutto si è concluso pacificamente senza alcun problema di ordine pubblico. Per questo motivo sono stata condannata". Soru, tramite il suo avvocato, ha presentato ricorso. (Rsc)