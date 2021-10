Polonia: Rojc (Pd), urla sovranisti italiani equivalgono a Italexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le urla di indignazione della destra sovranista italiana contro l'Europa e chi difende lo stato di diritto equivalgono a una dichiarazione politica che si traduce in una parola: Italexit. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), membro della commissione Affari esteri, dopo che, nello scontro tra la Polonia e la Commissione Ue sul rispetto dello stato di diritto, la leader di Fdi Giorgia Meloni e la Lega con Claudio Borghi si sono schierati con Varsavia. "Sovvertire la gerarchia delle fonti e dichiarare non vincolanti le decisioni della Corte di giustizia dell'Ue significa automaticamente voler uscire dall'acquis comunitario, rinnegando il processo di integrazione. Questo è ciò che sta facendo la Polonia, proprio mentre tratta per i fondi del Pnrr. E questo è quanto difendono FdI e la Lega", ha detto Rojc. (Res)