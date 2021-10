Russia: ministero Esteri vuole da Germania dati su avvelenamento Navalnyj entro 16 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia vuole ricevere dalla Germania i dati sull'avvelenamento dell'oppositore Alexeij Navalnyj entro dieci giorni, come dichiarato dal ministero degli Esteri russo. "La Federazione Russa procede dal fatto che, in conformità con le disposizioni della Convenzione, le risposte nel merito a tutte le questioni sollevate dalla parte russa in precedenza e nell'Appendice 1 devono essere presentate entro e non oltre dieci giorni, cioè entro il 16 ottobre 2021", si legge in una nota del ministero. "Il governo tedesco evita caparbiamente un dialogo sostanziale anche con i propri parlamentari, che già tre volte, nell'ottobre e dicembre 2020, e nell'agosto 2021, hanno inviato richieste sulla situazione intorno a Navalnyj", ha aggiunto il ministero degli Esteri russo. (Rum)