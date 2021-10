© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica del Bangladesh, Mohammad Abdul Hamid, partirà domani da Dacca per un viaggio di 12 giorni che lo porterà in Germania e nel Regno Unito per visite e cure mediche. Il capo di Stato, 77 anni, soffre da tempo di glaucoma e si recherà all’Ospedale universitario della Charité di Berlino e all’Ospedale oftalmico di Londra.(Inn)