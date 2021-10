Energia: Spagna, Iberdrola partecipa a gara per costruzione di 1.500 chilometri di linea elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio guidato dalla compagnia energetica spagnola Iberdrola è stato selezionato per partecipare alla gara d'appalto per la costruzione e la gestione della prima linea a corrente continua a lunga distanza in Cile. L'investimento previsto per lo sviluppo di questa infrastruttura, che si estenderà per 1.500 chilometri, è più di 2,1 miliardi di euro. Iberdrola partecipa a questa gara in un consorzio, in cui detiene una quota del 60 per cento insieme a Celeo, di proprietà della spagnola Elecnor, e il fondo pensione olandese Apg. Elecnor è una società con la quale l'azienda energetica collabora in numerosi progetti nazionali e internazionali e ha più di un decennio di esperienza nel paese, dove ha costruito più di mille chilometri di linee elettriche e infrastrutture di rete. Il processo di gara, iniziato oggi con la presentazione delle offerte, culminerà con la selezione del consorzio vincitore il 13 dicembre 2021. La linea dovrebbe essere conclusa nel 2028. (Spm)