Milano: Fondazione Fiera a World Routes 2021 con la mostra “Highways to the sky, highways to Italy" (2)

- Nei padiglioni della Fiera di Milano, nel periodo aureo della Ricostruzione e del Boom economico il sistema industriale nazionale può mettere in mostra le sue competenze e le sue innovazioni: da Agusta a Fiat Aviazione, dalla Nardi alla Breda, dalla Alfa Romeo alla Piaggio, dalla Moto Guzzi alla Ferrari, dalla Landini Trattori all'Alitalia. Gli aeroplani e gli elicotteri, i treni e i trattori, le motociclette e le auto. In un periodo come il Secondo dopoguerra, che con la sua miscela di dolori e di voglia di ripartire assomiglia in qualche misura all'attuale passaggio funestato negli ultimi due anni dal Coronavirus e ora caratterizzato dal desiderio di ripresa di ogni attività umana ed economica, decine di migliaia di italiani accorrono ogni settimana alla Fiera Campionaria: sognano di salire su un aeroplano o su un elicottero, su una motocicletta o su una automobile da corsa, per lasciarsi alle spalle il passato e, soprattutto, per andare incontro al futuro. Un sogno, un desiderio, che accomuna migliaia di persone comuni. Ma anche industriali e capi di Stato (Luigi Einaudi), diplomatici (l'ambasciatrice americana Clare Boothe Luce), futuri pontefici (G. B. Montini, poi Papa Paolo VI°) e donne della politica internazionale (la first lady dell'Argentina, Evita Perón). Un percorso ragionato di venti immagini storiche, che idealmente rappresentano una piccola biografia della nostra nazione in uno dei tanti momenti di ripartenza della propria storia. (Com)