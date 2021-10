Clima: Casellati, applicare accordo Parigi per raggiungere obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo alla viglia di un appuntamento fondamentale per le politiche climatiche globali”. Lo ha affermato la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, nel suo intervento in occasione della riunione parlamentare in preparazione della 26ma Conferenza delle Parti sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP26), che sarà ospitata dal Regno Unito a Glasgow (dall'1 al 12 novembre 2021). “Solo l’applicazione effettiva dell’accordo di Parigi potrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi che la comunità internazionale si è data” ha ricordato la presidente sottolineando che “da questo dipende il futuro del nostro pianeta”. (Rin)