Austria: Verdi a dialogo con socialdemocratici, serve "persona impeccabile" al posto di Kurz

- I Verdi alzano la pressione su Sebastian Kurz e chiedono al Partito popolare austriaco (Ovp) di presentare una "personalità impeccabile" al posto del cancelliere austriaco. "L'Ovp è chiamato a trovare una persona impeccabile che possa svolgere questo incarico", ha affermato la capogruppo dei Verdi in Parlamento, Sigrid Maurer, prima di incontrare una delegazione del Partito socialdemocratico d'Austria (Spo) guidata dalla presidente, Pamela Rendi-Wagner. All’incontro ha partecipato anche il leader dei Verdi, Werner Kogler, che al termine della riunione, durata circa due ore, ha rilasciato una dichiarazione scritta congiunta con Rendi-Wagner. "Le gravi accuse di corruzione contro il cancelliere federale e il suo entourage non ci permettono di tornare all'ordine del giorno. Per senso di responsabilità nei confronti dell'Austria, siamo d'accordo sul fatto che ora sono necessari stabilità e ordine", hanno detto i leader di Verdi e Spo, chiarendo di aver avuto una "conversazione aperta, fiduciosa e approfondita". (Geb)