Energia: Donnarumma (Terna), Italia è in posizione strategica per collegare Nord Africa ed Europa

- La posizione geografica dell'Italia è strategica e fa del nostro Paese un "hub" energetico nel bacino mediterraneo, oltre che un ottimo punto per collegare il Nord Africa con l’Europa. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Terna, Stefano Antonio Donnarumma, intervenendo al panel tematico "Sustainable and green finance", organizzato in occasione della conferenza Italia-Africa. "L'Italia ha più di 20 collegamenti con altri Paesi, e il prossimo anno ne sono previsti altri. Stiamo pianificando anche un collegamento tra la Sicilia e la Tunisia. L'importante è garantire una continuità di approvvigionamento in linea con la transizione energetica", ha affermato l'Ad di Terna.(Res)