Covid: Sereni, pandemia ha dimostrato che sfide globali impongono approccio multilaterale

- La pandemia di Covid-19 ha dimostrato che risposte efficaci alle grandi sfide globali possono essere fornite solo attraverso una visione olistica e un approccio multilaterale che vede come pilastri la tutela della salute e dell'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, intervenendo al panel “Moving forward toghether: towards an inclusive society for women and youth”, organizzato a margine della conferenza Italia-Africa. “La tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita appaiono, oggi più che mai, strettamente legati alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. Dopo questa drammatica esperienza, li percepiamo come fattori abilitanti per lo sviluppo sostenibile. Ambiente e clima, insieme a salute, sicurezza alimentare, istruzione e formazione, sono gli assi della Cooperazione italiana in Africa, che è il nostro principale partner: infatti, su 22 Paesi prioritari per la nostra cooperazione, 11 sono Paesi africani”, ha ricordato Sereni. “Sul versante sanitario, sia attraverso gli aiuti pubblici che mediante l'azione capillare e continua delle organizzazioni della società civile, l'Italia ha svolto un ruolo attivo nella costruzione e cogestione di una rete di ospedali in aree remote del continente africano. Il nostro obiettivo principale è stato quello di contribuire alla lotta contro le malattie e alla creazione di sistemi sanitari più forti, più accessibili e di qualità. Lo abbiamo fatto contribuendo a grandi iniziative globali - come la Covax Facility, il Fondo globale per la lotta all'Hiv, la malaria e la tubercolosi e l'Alleanza per i vaccini e l'immunizzazione Gavi - e realizzando progetti sul campo in molti Paesi africani". (segue) (Res)