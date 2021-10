Serbia: premier Brnabic, la magistratura si occuperà di accuse in Pandora papers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la magistratura ad appurare quanto di vero è scritto nei cosiddetti Pandora papers: lo ha dichiarato la premier della Serbia, Ana Brnabic, secondo quanto riporta l'emittente "N1". Brnabic ha così commentato le indiscrezioni riguardanti alcune personalità serbe, fra cui il ministro delle Finanze Sinisa Mali. In Serbia, ha detto la premier, esiste uno Stato di diritto e una magistratura indipendente che se ne occuperà. Brnabic ha aggiunto che i dati pubblicati dai Pandora papers sui presunti 24 appartamenti del ministro Mali sono "informazioni riciclate da altri giornali". La premier ha infine osservato che non è tanto importante quanto possedesse qualcuno prima di entrare in politica, ma dopo che vi è entrato. "Certo, tutto deve essere conforme alla legge, ma l'essenza è (osservare) se ha di più dopo la sua carriera politica, questa è la cosa più importante per i cittadini, se ha usato la sua influenza per diventare più ricco. Per quanto ricordo, Sinisa Mali non era in politica nel 2012", ha detto Brnabic. Anche il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha difeso il ministro commentando le rivelazioni dei Pandora papers. (segue) (Seb)