Serbia: premier Brnabic, la magistratura si occuperà di accuse in Pandora papers (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 5 ottobre Vucic ha detto di essere sicuro che i reporter investigativi non hanno potuto dimostrare veramente che Mali sia proprietario di 24 appartamenti. L'indagine è stata condotta da un consorzio di giornalisti investigativi a cui ha partecipato anche il sito serbo Krik. Vucic ha replicato il 5 ottobre a un giornalista di "Krik" ribadendo di essere sicuro che le accuse "non sono state dimostrate". "Non credo che lo abbiate dimostrato, perché il verdetto del tribunale mostra cose diverse", ha risposto Vucic alla domanda del giornalista di "Krik". Il ministro delle Finanze della Serbia, Sinisa Mali, ha smentito nello stesso giorno di possedere 24 appartamenti come invece pubblicato nei cosiddetti Pandora papers. "Chiederei a chi si occupa di questo argomento di smetterla di mentire perché quello che stanno facendo non ha senso. Ho un appartamento che ho debitamente segnalato e in cui vado in vacanza con i miei figli da 10 anni di seguito", ha detto il Mali in una conferenza stampa tenuta presso la sede del Parlamento serbo. "Non sono né Dragan Djilas, con decine di milioni di euro in varie destinazioni offshore, né Gojko Djilas con 35 appartamenti", ha detto Mali in riferimento a uno dei leader dell'opposizione e al fratello di quest'ultimo, Gojko, che nei mesi scorsi erano stati oggetto di indagini per alcuni conti all'estero e proprietà immobiliari. (segue) (Seb)