Serbia: premier Brnabic, la magistratura si occuperà di accuse in Pandora papers (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali ha aggiunto che "il vero tema" non sono i 24 appartamenti citati dai Pandora papers ma il fatto che "non possono arrivare all'account di Aleksandar Vucic", presidente della Repubblica e leader del Partito progressista serbo (Sns). "Non è un problema per loro inventare 24 appartamenti, non è quello il punto, ma il punto (per loro) è dove sono i conti di Vucic, che naturalmente non ci sono", ha detto Mali aggiungendo che i giornalisti che hanno pubblicato le notizie su di lui "mentono su tutto". Alla domanda dei giornalisti sulla sua firma nei certificati che proverebbero la proprietà delle società, Mali ha detto di avere risposto a tutte le domande su questo argomento alcuni anni fa. "Se c'è qualcosa che non è stato fatto in conformità con la legge, avete delle autorità competenti, inoltrate pure le (vostre) richieste", ha detto il ministro. Fra i nomi emersi dai Pandora papers vi sarebbero anche il ministro delle Finanze Sinisa Mali e Nikola Petrovic, ex direttore della compagnia pubblica per la rete di trasmissione dell'energia elettrica Elektromreza Srbije (Ems). Quest'ultimo sarebbe titolare di una compagnia con sede nelle Isole Vergini, mentre Mali sarebbe proprietario, sempre secondo i documenti inseriti nei Pandora papers, di due società offshore e 24 appartamenti sulla costa bulgara. (Seb)