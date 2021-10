Covid: Sereni, pandemia ha dimostrato che sfide globali impongono approccio multilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal lato della sicurezza alimentare, ha proseguito Sereni, “i nostri interventi abbracciano coerentemente le quattro dimensioni chiave di un sistema alimentare sicuro e resiliente: l'effettiva disponibilità di cibo; l'accesso fisico ed economico a questa risorsa fondamentale; il suo uso sostenibile, che include la lotta agli sprechi alimentari; infine, la stabilità del sistema alimentare nel suo insieme. Ci concentriamo sul settore agricolo, poiché rappresenta la principale componente dell'economia in molti Paesi africani: lavoriamo quindi con i nostri partner per rendere questo settore più efficiente e sostenibile, e incoraggiamo il coinvolgimento delle donne e dei giovani". La vice ministra ha poi aggiunto: "Possiamo contare su un partner forte come Ciheam, che sono lieta di vedere in questa sessione. Un altro importante pilastro della nostra cooperazione – ha aggiunto Sereni - si concentra sull'istruzione superiore e sulla formazione professionale. Crediamo fermamente che investire nell'istruzione significhi rafforzare il capitale umano dei Paesi africani, consentire il trasferimento di conoscenze e competenze e quindi formare le generazioni future. Tra tutti, vorrei citare l'impegno che stiamo assumendo nella rinascita dell'Università nazionale somala, sia ricostruendo fisicamente le sue strutture, sia offrendo borse di studio post-laurea in diverse università italiane a studenti somali”. (Res)