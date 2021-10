Clima: Casellati, giovani ci chiedono di agire con forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nostri giovani “ci chiedono con forza di agire” sui cambiamenti climatici “in tutto il mondo”. Così la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, nel suo intervento in occasione della riunione parlamentare in preparazione della 26ma Conferenza delle Parti sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP26), che sarà ospitata dal Regno Unito a Glasgow (dall'1 al 12 novembre 2021). “Dai giovani arriva una voce forte che chiede ai governo di agire velocemente per il clima e noi abbiamo il dovere istituzionale, morale e politico di dare una risposta”, ha poi sottolineato la presidente. (Rin)