Expo 2020: Fontana invita imprese lombarde a Dubai, a "Innovation house" importanti prospettive di business (2)

- Insieme al presidente, nella visita, erano presenti anche l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo e il sottosegretario con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Rizzi. "Fa piacere constatare che proprio il tema della sostenibilità - ha affermato l'assessore regionale - sia centrale nell'Esposizione universale e trovi ampio spazio nel Padiglione Italia. Ciò avviene attraverso la valorizzazione dell'innovazione che è, a tutti gli effetti, la leva per compiere un percorso concreto verso lo sviluppo della sostenibilità. Ricerca e nuove tecnologie sono due elementi su cui la Lombardia punta in maniera forte e decisa, con la volontà di diventare Regione leadership, non solo a livello nazionale, ma anche fuori dai confini del nostro Paese". Riprendendo le proposte del governatore, il sottosegretario regionale ha infine ribadito "quanto può essere importante 'Innovation House' per le imprese lombarde che vi aderiscono: incontri B2B e appuntamenti mirati per far conoscere non solo agli Emirati Arabi Uniti ma, più in generale, a chiunque si recherà all'Expo 2020, le potenzialità e le proposte, per certi versi uniche, che la Lombardia è in grado di offrire". (Com)