Clima: Casellati, da assemblee nazionali funzione essenziale per favorire strategie e dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, “dobbiamo coniugare la crescita economica con la difesa della natura: le assemblee legislative possono svolgere una funzione essenziale favorendo il dialogo e traducendo in provvedimenti nazionali le strategie climatiche”. Lo ha affermato nel suo intervento in occasione della riunione parlamentare in preparazione della 26ma Conferenza delle Parti sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop26), che sarà ospitata dal Regno Unito a Glasgow (dall'1 al 12 novembre 2021). “L’attenzione non può essere orientata solo alla mitigazioni delle emissioni manleve essere anche finalizzata alle azioni di adattamento alle conseguenze del riscaldamento globale”, ha poi aggiunto ricordando la necessità “di mobilitare le risorse finanziarie previste”. (Rin)