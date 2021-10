Energia: Caio (Saipem), transizione tecnologica impone grande riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico è una grande sfida che richiede l'uso di nuove tecnologie, tra cui l'idrogeno, il che richiede una grande riflessione. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Saipem, Franceso Caio, intervenendo al panel tematico "Sustainable and green finance", organizzato in occasione della conferenza Italia-Africa. "Noi abbiamo più di 10 mila ingegneri che ogni giorno lavorano su questo. (La transizione energetica) crea opportunità per lo sviluppo di nuove partnership e di accordi con le comunità locali", ha detto Caio. "Lo sviluppo di nuove energie richiede una risorsa che per fortuna in Africa è importante: le persone. C'è bisogno di molte persone competenti che contribuiscano a questo percorso. Le persone sono essenziali per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile", ha aggiunto.(Res)