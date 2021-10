Russia: Nobel per la pace a Muratov, governo si congratula con il giornalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegnazione del premio Nobel per la pace al giornalista Dmitrij Muratov, direttore del periodico russo "Novaja Gazeta", è "una valutazione degna del suo talento, alta professionalità, lealtà alle convinzioni e, ciò che è importante, qualità umane. Ci congratuliamo con lui per un meritato premio". Lo ha dichiarato Boris Beljakov, portavoce del governo russo, il quale ha anche ricordato che oltre alle sue attività professionali, Muratov è attivamente coinvolto in attività di beneficenza, in particolare a sostegno dei bambini malati. (Rum)