Roma 2021: Gualtieri sceglie piazza San Giovanni per ultimo comizio pre-ballottaggio

- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, per l'ultimo comizio che chiuderà la sua campagna elettorale per il secondo turno delle elezioni amministrative ha scelto piazza San Giovanni. L'appuntamento è per venerdì 15 ottobre dalle 17:30 in poi. Ne dà comunicazione lo stesso Gualtieri dalla sua pagina Facebook. "Venerdì 15 ottobre non prendete impegni. Vi aspettiamo tutte e tutti a Piazza San Giovanni a partire dalle 17:30. Non mancate", scrive l'ex ministro dell'Economia. (Rer)