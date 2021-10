© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una buona notizia. Lo abbiamo fortemente voluto, adesso è attivo il fondo impresa donne, 40 milioni a cui si aggiungeranno i 400 del Pnrr, incentivi per le imprese femminili, sostegni per l'accesso al credito, nascita del comitato impresa donna". Lo scrive su Twitter Cecilia D'Elia, responsabile per la Parità della segreteria nazionale del Partito democratico. (Rin)