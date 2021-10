Clima: Papatheu (FI), coniugare impresa e ambiente è possibile, no sostenibilità di facciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi essere ambientalisti vuol dire concedere nuove opportunità ai giovani. No alle tasse, sì ad una defiscalizzazione degli investimenti rivolti all’ambiente”. Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali di palazzo Madama Urania Papatheu, in occasione della riunione parlamentare in preparazione della 26esima Conferenza delle parti sulla Convenzione delle Nazioni unite sul cambiamento climatico (Cop26). “Coniugare impresa, lavoro ed ambiente si può. FI si batte, sin dalla sua nascita, affinché la transizione ecologica sia sostenibile per famiglie ed aziende, come dimostra la richiesta da noi fatta di una proroga ed estensione del superbonus 110 per cento”, continua la parlamentare azzurra, secondo cui “la sostenibilità di facciata, quella brandita solo perché di moda, crea caos e cattiva informazione”. (Com)