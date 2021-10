Polonia: P. De Luca (Pd), Ue difenda suoi valori contro sovranismo, destra italiana si conferma anti europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione attivi ogni strumento "per difendere i propri princìpi e valori fondanti di democrazia e libertà contro un pericoloso rigurgito sovranista in Polonia. Pilastro essenziale dell'appartenenza degli Stati membri all'Ue è il primato delle norme europee direttamente applicabili su quelle nazionali e il carattere vincolante delle decisioni della Corte di giustizia, unico organo deputato a stabilire in ultima istanza la compatibilità tra la disciplina dell'Unione e le disposizioni interne anche di carattere costituzionale". Lo dichiara il vicecapogruppo democratico alla Camera, Piero De Luca. "La sentenza della Corte suprema polacca che respinge il primato del diritto europeo, in relazione alle riforme giudiziarie introdotte dal partito di destra Legge e Giustizia (PiS) - continua il parlamentare in una nota -, crea un conflitto grave nei confronti dell'ordinamento Ue. Un precedente molto rischioso per la tenuta dei Trattati, il cui rispetto va tutelato e difeso con rigore ed inflessibilità. Gli applausi di Giorgia Meloni e di esponenti leghisti alla decisione polacca confermano ancora una volta quanto la destra sia lontana dall'Europa, che oggi più che mai, vuol dire essere contro gli interessi dell'Italia". (Com)