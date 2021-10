Speciale energia: Albania, premier Rama, prezzi dell'energia legati a dinamiche di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse dell'opposizione sull'aumento dei prezzi dell'energia in Albania fanno apparire il Partito democratico come un vecchio Partito laborista anziché una forza politica di centro destra orientata al libero mercato. Lo ha affermato il premier socialista albanese Edi Rama, rispondendo nell'aula del Parlamento alle accuse dell'opposizione di centro destra sull'aumento dei prezzi. Il premier ha evidenziato che i prezzi dell'energia non sono più regolati dallo Stato tramite un'economia centralizzata ma da dinamiche di mercato e il Partito democratico dovrebbe esserne a conoscenza. Rama ha inoltre sostenuto che il prezzo dell'energia in Albania è inferiore a quello del 2013. "Sono otto anni che ripetete le stesse cose e ottenete lo stesso risultato", ha dichiarato il premier albanese rispondendo all'opposizione. (Alt)