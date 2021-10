Speciale energia: Algeria, ministro Energia, intenzionati a rafforzare cooperazione con Turchia ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria è intenzionata a rafforzare la cooperazione in campo energetico con la Turchia e l’Egitto. E’ quanto affermato dal ministro dell’Energia e delle Risorse minerarie algerino, Mohamed Arkab, durante due incontri separati con gli ambasciatori di Turchia, Mahinur Ozdemir Goktas, ed Egitto, Ayman Macherfa. Il ministro e l'ambasciatore di Turchia "hanno passato in rassegna lo stato dei rapporti di cooperazione e partenariato tra i due Paesi, definiti ottimi, e le prospettive di sviluppo", si legge in una nota del ministero degli Esteri. Le due parti hanno insistito sulla “necessità di intensificare la cooperazione tra i due Paesi in campo energetico e minerario e di esplorare opportunità commerciali e prospettive di investimento nella strutturazione di progetti in Algeria, in particolare nei settori energetico e minerario, ricerca ed esplorazione di idrocarburi, sviluppo dell'industria petrolchimica e della produzione e trasmissione di energia elettrica". Le due parti hanno anche discusso della preparazione dei prossimi lavori della commissione mista intergovernativa algerino-turca, che sarà presieduta dal ministro dell'Energia e delle Miniere. Il ministro ha espresso la sua soddisfazione per i buoni rapporti di cooperazione e partnership tra Sonatrach e le aziende turche, invitandole a sviluppare partnership reciprocamente vantaggiose focalizzate su progetti che integrano la capacità di produzione, il trasferimento di know-how, competenze e formazione”. Il ministro Arkab ha informato l'ambasciatore dei vantaggi contenuti nella nuova legge sugli idrocarburi e ha auspicato che le aziende turche avviino partnership nel settore degli idrocarburi. (Ala)