Speciale energia: Nadef, Coltorti (M5s), su bonus energetici governo non sia timido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def, approvata all'unisono da Camera e Senato, il Parlamento ha mandato un segnale molto chiaro al governo sulle priorità che ci aspettiamo vengano confermate nella prossima legge di Bilancio. A cominciare dall'estensione del superbonus al 110 per cento con sconto in fattura e cessione del credito anche agli immobili degradati e non accatastati, in modo che essi possano tornare a produrre reddito attraverso il recupero sociale senza ulteriore consumo di suolo e cementificazione". Lo afferma in una nota Mauro Coltorti (M5s), presidente della commissione Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti del Senato. "Il consolidamento della ripresa economica passerà inoltre anche dalla conferma delle altre misure a favore dell'edilizia, come il bonus facciata, il bonus ristrutturazioni e quello energetico. Ci è sembrato che il ministro Franco abbia messo le mani avanti sostenendo che il superbonus non potrà essere strutturale. Noi invece - sottolinea - crediamo che, con l'arrivo delle risorse del Recovery fund e con l'urgenza di rispettare il cronoprogramma del Pnrr, non sia questo il momento di essere timidi. Altri paletti da rispettare saranno la riforma del Fisco improntata all'equità, il potenziamento degli ammortizzatori sociali, e un approccio organico contro il caro energia anche mediante investimenti per l'efficienza energetica nell'edilizia residenziale e popolare, il ricorso a contratti di acquisto di energia rinnovabile di lungo periodo e la promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche, fortemente sostenute dal Movimento 5 Stelle". (Com)