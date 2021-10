Speciale energia: Gas Intensive, costi energetici insostenibili, servono interventi urgenti nazionali ed europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del costo dell'energia è al centro dell'agenda politica europea. In particolare il prezzo del gas naturale continua a salire in modo esponenziale con incrementi quotidiani a due cifre. Il prezzo spot al Ttf ha superato il valore di 1,7 euro /Smc per poi posizionarsi a livelli superiori ad un euro, ovvero non compatibili con l'operatività delle imprese dei settori ad elevato utilizzo di gas. E' quanto si legge in una nota di Gas Intensive. L'entità di questi rincari sta compromettendo la marginalità delle aziende. In diversi settori vi sono tante realtà che sono a rischio di una sospensione forzata delle produzioni e di ricorso alla cassa integrazione. Si registrano anche situazioni in cui è a rischio la stessa continuità aziendale. Le imprese con cicli termici sono quelle che più di tutte stanno soffrendo perché il gas naturale rappresenta per loro una materia prima fondamentale. Si tratta di imprese che da tempo sono impregnate nella transizione verso fonti energetiche decarbonizzate ma che al momento non hanno alternative sostenibili al gas naturale, che rappresenta il miglior combustibile disponibile dal punto di vista ambientale. (Com)