Speciale energia: Turchia, Erdogan, faremo di tutto per difendere cittadini da aumento prezzi energia

- La Turchia “sta facendo di tutto per difendere i suoi cittadini dall'aumento dei prezzi dell'energia”. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intervenendo ad un incontro con presidenti delle circoscrizioni regionali del partito Giustizia e sviluppo (Akp) ad Ankara. "Stiamo facendo ogni tipo di sacrificio per proteggere i nostri cittadini in un momento in cui i prezzi dell'energia sono aumentati da due a cinque volte in tutto il mondo, specialmente in Europa", ha affermato il presidente turco. Erdogan ha sottolineato che da quando è iniziata la pandemia di Covid-19, la Turchia ha mantenuto i prezzi dell'energia sotto il controllo statale al livello più basso possibile, sovvenzionandoli se necessario, “e continuerà a farlo”. (Res)