Speciale energia: M5s su Superbonus, misura essenziale per ripresa e transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Superbonus 110 per cento "rappresenta un volano fondamentale per la ripresa economica del nostro Paese. La spinta della maxi-agevolazione, fortemente voluta dal Movimento 5 stelle, al settore dell'edilizia, come confermato da tutte le statistiche, è essenziale nella creazione di valore per le imprese e di posti di lavoro". Lo sottolinea una nota dei deputati del M5s in commissione Attività produttive. "La proroga inserita nella Nota al Documento di Economia e Finanza (Nadef), arrivata a seguito delle nostre incessanti sollecitazioni, consentirà alle aziende di poter contare su tempi certi per programmare lavori e investimenti. Si tratta di una misura molto attesa da milioni di famiglie - proseguono - che stanno beneficiando e beneficeranno della maxi-agevolazione, e che consentirà anche di ottenere significativi risparmi sulle bollette. Per metterci al riparo dal caro energia dobbiamo sfruttare tutto il potenziale del Superbonus che consente anche di aumentare la produzione di energia rinnovabile. Come ha spiegato il presidente Giuseppe Conte, oltre agli effetti positivi sul ciclo economico nell'immediato, va considerato anche tutto il potenziale della nostra misura nella realizzazione della transizione ecologica. Considerata la grande importanza dell'agevolazione per la ripresa economica dell'Italia, torniamo a chiedere al Governo di entrare subito nel merito della proroga annunciata e di definirne i dettagli. Siamo pronti, coinvolgendo anche tutti gli operatori della filiera, a iniziare un confronto", concludono. (Com)