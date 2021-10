Speciale energia: Lukoil acquista da Petronas il 15,5 per cento del progetto gas Shah Deniz nel Mar Caspio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Lukoil ha annunciato la firma di un accordo per acquisire dalla malaysiana Petronas una quota del 15,5 per cento nel progetto del gas Shah Deniz nel settore azero del Mar Caspio, per un valore di 2,25 miliardi di dollari. La chiusura dell'accordo, che vedrà la quota di Lukoil nel progetto salire dal 10 al 25,5 per cento, è prevista dopo l'adempimento delle condizioni sospensive, compresa l'intesa con Socar, la compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian. Il giacimento a gas condensato di Shah Deniz si trova nel settore azero del Mar Caspio, 70 chilometri a sud-est di Baku, con il progetto che viene implementato nell'ambito di un Accordo di condivisione della produzione (Psa). (Rum)