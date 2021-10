Lazio: assessora Transazione ecologica, a Ventotene piccola rivoluzione copernicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a Ventotene si concretizza in piccolo un nuovo principio di politica energetica, che rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana, perché questa comunità energetica, la prima nel Lazio e la prima in assoluto su un’isola in Italia e in tutto il Mediterraneo, si basa sulle fonti energetiche rinnovabili, che per definizione, a differenza dei combustibili fossili, non consumano risorse naturali e non inquinano, e tanto più è condivisa, stringendo anche legami nella comunità locale, tanto più diventa forte". Così Roberta Lombardi, assessora alla Transizione ecologica e Trasformazione digitale della Regione Lazio, durante il suo intervento presso il Comune di Ventotene per l’inaugurazione della prima Comunità energetica rinnovabile del Lazio finanziata con il bando regionale "Vitamina G". (segue) (Com)