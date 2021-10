L'Aquila: Santangelo, riapertura Torre Medicea di Santo Stefano di Sessanio potente segnale di rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza di autorità civili e religiose, si è svolta questa mattina la cerimonia di riapertura della Torre Medicea di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), gravemente danneggiata dal sisma del 2009. Presente alla manifestazione in rappresentanza del Consiglio regionale d'Abruzzo, il vice presidente vicario Roberto Santangelo. "Giornata della rinascita: è questo il nome dell’evento odierno che racchiude e rappresenta egregiamente lo spirito, la voglia e la necessità di lasciarsi alle spalle i ricordi del sisma devastante - spiega Santangelo - Quello di oggi è un altro tassello importante a testimonianza della ricostruzione che prosegue e che continua a restituire ai cittadini i simboli della nostra tradizione; la Torre Medicea rappresenta la storia di Santo Stefano di Sassanio, filo conduttore tra passato e presente e volano attrattivo per un turismo che si orienta sempre di più alla rivalutazione dei borghi e di una qualità della vita a misura d’uomo. Santo Stefano di Sessanio oggi ha riconquistato un pezzo del suo patrimonio, ricchezza di questo borgo famoso nel mondo; un ringraziamento a tutti i presenti e in particolar modo ai rappresentanti delle Istituzioni che a vario titolo hanno contribuito alla ricostruzione della Torre Medicea". (Ren)