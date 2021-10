Russia: Muratov dedica Nobel per la pace a "Novaja Gazeta" e ai suoi dipendenti morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dmitrij Muratov, direttore del periodico russo "Novaja Gazeta", ha dichiarato che il premio Nobel per la pace del quale è stato insignito oggi è un premio "del giornale e, soprattutto, dei suoi dipendenti morti". Muratov, premiato per i suoi sforzi per preservare la libertà di espressione, ha ricordato non solo i giornalisti di "Novaja Gazeta" Yuri Shchekochikhin, Igor Domnikov, Anastasia Baburova e Anna Politkovskaya, tutti assassinati, ma anche l'avvocato Stanislav Markelov, ucciso insieme alla Baburova, e l'attivista per i diritti umani Natalya Estemirova. (Rum)