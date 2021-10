Nato: Stoltenberg, prossimo Summit a Madrid il 29 e 30 giugno 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Summit Nato avrà luogo a Madrid i prossimi 29 e 30 giugno. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa con il premier spagnolo, Pedro Sanchez. "Al Summit di quest'anno a Bruxelles i leader alleati hanno adottato una agenda ambiziosa per il futuro della difesa e della sicurezza transatlantica" in modo da affrontare "un mondo sempre più imprevedibile e pericoloso", con "l'aumento della competizione strategica", "il comportamento più aggressivo della Russia" e la crescita cinese "che può intimidire". Inoltre, "continuiamo a vedere sfide nel nostro Vicinato meridionale, con instabilità e minacce terroristiche in Medio Oriente, Nord Africa e Sahel", ha aggiunto Stoltenberg. Nell'incontro "abbiamo discusso di come la Nato può aumentare e contribuire di più alla stabilità del nostro Vicinato meridionale", ha spiegato. "Possiamo affrontare queste sfide solo insieme, Europa e Nord America unite nella Nato", adattando la Alleanza "per il futuro". E "questo è ciò che faremo al Summit di Madrid l'anno prossimo. Sono felice di poter confermare che il Summit avrà luogo a Madrid il 29 e il 30 giugno", ha detto. (Spm)