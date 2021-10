Africa: Descalzi (Eni), con i cinesi non abbiamo particolari problemi, investiamo prendendo dei rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i cinesi non abbiamo particolari problemi nelle nostre attività in Africa, poiché hanno un business diverso dal nostro: noi investiamo nel Paese per diventare dei partner, prendendoci anche dei rischi. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parlando con la stampa a margine dei lavori della conferenza Italia-Africa. “Noi siamo arrivati in Africa tanto tempo fa con l’intenzione di investire per dare. Le compagnie cinesi lavorano nel settore delle infrastrutture da tantissimo, hanno prevalentemente attività upstream e comprano prodotti per la loro sicurezza energetica. Abbiamo anche dei rapporti di joint venture, soprattutto in Angola, ma non ci sono particolari problemi perché il loro business è diverso, noi siamo lì da 70 anni, siamo molto radicati, investiamo nel Paese prendendoci anche dei rischi. Abbiamo investito nel gas per produrre più di 1,3 gigawatt di energia attraverso cicli combinati prendendoci grossi rischi”, ha aggiunto.(Res)