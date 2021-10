Speciale energia: Spagna, Ad di Grenergy vende 1,8 per cento azioni per 14,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato (Ad) e principale azionista dell'impresa di energie rinnovabili spagnola, Grenergy, David Ruiz de Andrés, ha venduto un pacchetto di azioni equivalente all'1,8 per cento del capitale della società per 14,75 milioni di euro. Come riferisce l'agenzia stampa "Europa Press", secondo fonti vicine alla transazione, la posizione di Ruiz de Andrés attraverso la società Daruan Group Holding, è diminuita dal 59,8 per cento all'attuale 58 per cento, pur mantenendo il controllo di maggioranza. Secondo i registri della Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnola, dietro Daruan Group nel capitale c'è Janus Henderson Group, con il 3,1 per cento delle azioni e Invesco con l'1,5 per cento del totale. (Spm)