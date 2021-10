Speciale energia: da conferenza Mid Term necessario piano per ridurre emissioni inquinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A valle della condanna dello Stato Italiano per il superamento dei valori limite per il PM10 da parte della Corte di Giustizia Europea, nella giornata di mercoledì 6 ottobre gli assessori all'Ambiente delle quattro regioni del bacino padano - Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto - si sono riuniti nell'ambito della conferenza di 'Mid Term' del progetto europeo 'Life PrePair', dedicato a sviluppare e monitorare misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico nel bacino padano. Nella cornice dall'arsenale di Venezia, gli assessori hanno lanciato un messaggio forte e convinto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Transizione ecologica. Le Regioni hanno messo in campo sforzi significativi fin dal 2005, anche in coordinamento tra loro nell'ambito dell'Accordo del Bacino Padano, raggiungendo importanti risultati, anche se non esaustivi, nei vari ambiti di azione del complesso programma per il miglioramento della qualità dell'aria (trasporti, energia, biomasse e agricoltura). Quanto attuato ha contribuito a dimezzare il numero dei giorni di superamento del valore limite giornaliero di PM10. Gli assessori hanno poi evidenziato l'enorme sforzo attuato dalle quattro Regioni negli ultimi 15 anni. Hanno poi segnalato la loro contrarietà riguardo il mancato inserimento nell'ambito degli interventi di finanziamento del PNRR del progetto interregionale per il miglioramento della qualità dell'aria con interventi quantificabili in 2 miliardi di euro. (Com)