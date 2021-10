Speciale energia: Emirati primo Paese Golfo a sottoscrivere impegno zero emissioni entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati il primo paese del Golfo a sottoscrivere l’impegno a produrre zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, secondo un annuncio del governo fatto oggi a Expo 2020 di Dubai. "Le principali opportunità economiche offerte dal percorso verso lo zero netto supportano direttamente una visione per sviluppare gli Emirati nell'economia più dinamica del mondo", ha affermato il governo in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa statale Wam. Il vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, primo ministro e sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, ha affermato che il Paese investirà 600 miliardi di dirham (163,4 miliardi) in energie rinnovabili. "Siamo impegnati a cogliere l'opportunità di consolidare la nostra leadership sui cambiamenti climatici nella nostra regione e cogliere questa opportunità economica chiave per guidare lo sviluppo, la crescita e nuovi posti di lavoro mentre portiamo la nostra economia e la nostra nazione a zero emissioni di CO2", ha affermato. Gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato a finanziare progetti di energia pulita 15 anni fa e fino ad oggi hanno investito oltre 40 miliardi di dollari nel settore. (Res)