Speciale energia: Emirati e Iraq avviano prima fase progetto centrali solari da 2 gigawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati Arabi Uniti e Iraq si sono accordati per attuare la prima fase del progetto per la realizzazione di cinque centrali elettriche a energia solare di due gigawatt. Secondo quanto riferito dal quotidiano emiratino “The National”, Masdar, una sussidiaria della Mubadala Investment Company, il ministero dell'Elettricità iracheno e la Commissione nazionale per gli investimenti (Nic) hanno firmato un accordo per avviare la prima fase del progetto precedentemente concluso per raggiungere l'obiettivo dell'Iraq di generare il 20-25 per cento della sua energia da fonti rinnovabili entro il 2030. (Res)