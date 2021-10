Speciale energia: Iraq firma un accordo con norvegese Scatec per la costruzione di centrali solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq mira a produrre circa 7.500 megawatt di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, nel tentativo di sviluppare soluzioni radicali alla crisi elettrica che sta attraversando il Paese, dopo che il deficit ha raggiunto i 10.000 megawatt. In questo contesto, il ministro dell'Energia e del petrolio, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, ha annunciato la firma di un con la società norvegese Scatec per la realizzazione di una centrale solare con una capacità di 525 megawatt nei governatorati di Karbala e Babil. Lo ha riferito il quotidiano arabo specializzato in energia "Attaqa", affermando che la firma del progetto arriva meno di 24 ore dopo che l'Iraq ha siglato accordi con la società emiratina Masdar per costruire cinque centrali solari con una capacità di 1.000 megawatt. (Irb)