Speciale energia: Regno Unito, regolatore Ofgem, serve un modello di mercato energetico più resistente

- Il regolatore per i mercati del gas e dell'energia elettrica britannico (Ofgem) ha ammesso di dover prestare maggior attenzione a come regolamentare il mercato, visto che è probabile che molti altri fornitori ne usciranno a causa della crisi dei prezzi. Come riporta il quotidiano "The Guardian", parlando nel corso di una conferenza stampa, l'amministratore delegato di Ofgem Jonathan Brearley, ha riconosciuto di non aver previsto abbastanza, nell'implementazione dei piani energetici, della volatilità dei mercati del gas. L'obiettivo per il futuro è dunque, secondo Brearley, quello di essere più focalizzati sui modelli di business dei singoli attori del mercato, analizzando anche il relativo rischio per costruire un mercato che sia più resistente. La crisi nei prezzi dell'energia ha portato molti consumatori ad essere preparati al peggio per quest'inverno. Il sottosegretario per gli Affari economici, Kwasi Kwarteng, parlando alla stampa, ha detto che il governo "non salverà le aziende fallite". Intanto, le previsioni solo che il numero di fornitori disponibili potrebbe rapidamente passare da 70 a circa 10 entro la fine dell'anno. (Rel)