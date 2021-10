Speciale energia: Cina, il governo incrementa le importazioni di elettricità dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia dello Heilongjiang, nella Cina nord-orientale, ha incrementato le importazioni di elettricità dalla Russia, estendendo il funzionamento degli impianti collegati alla regione dell’Amur, nell’Estremo oriente russo, da cinque a 16 ore al giorno. Lo ha reso noto il Dipartimento per l’energia elettrica della State Grid Heilongjiang Hongxinglong, che ha caratterizzato la manovra come parte del piano locale per far fronte alla crisi energetica che ha interessato la Cina nelle ultime settimane. Parallelamente all’incremento della fornitura di elettricità, Lin Boqiang, direttore del centro di ricerca per l’economia energetica presso la Xiamen University, rende noto anche un sensibile aumento delle importazioni di carbone, che “hanno coperto la quota di mercato precedentemente detenuta dall’Australia”. La Russia, secondo l’analista Han Xiaoping, è infatti una “fonte ideale” di approvvigionamento, sia per i rapporti che intercorrono tra i due Paesi sia per la loro prossimità geografica, che riduce sensibilmente i costi di trasporto. Secondo il ministero dell'Energia della Federazione Russa, nella prima metà del 2021 Mosca ha esportato 107,3 milioni di tonnellate di carbone, in aumento del 9,8 per cento su base annua. (Cip)