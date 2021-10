Speciale energia: Kazakhstan-Russia, allo studio importanti progetti nel settore petrolchimico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti del governo del Kazakhstan e della società petrolchimica russa Sibur hanno discusso di questioni relative all'attuazione congiunta di grandi progetti di investimento nell'industria chimica del petrolio e del gas, nel corso di un summit svoltosi a Nur-Sultan ieri, giovedì 7 ottobre. All'incontro hanno partecipato il primo ministro kazakho, Askar Mamin, ed il presidente del consiglio di amministrazione della Sibur, Dmitrij Konov. In particolare, nel complesso chimico integrato di Atyrau, è prevista l'apertura di una joint venture per la produzione di polipropilene con una capacità di 500 mila tonnellate all'anno all'inizio del 2022, mentre in futuro, sarà realizzato un progetto congiunto per la costruzione di un impianto di polietilene con una capacità di 1,25 milioni di tonnellate all'anno. Le parti hanno anche discusso le prospettive di implementazione di progetti chimici congiunti di petrolio e gas nel campo di Karachaganak, la formazione di specialisti kazakhi presso la Sibur ed altre questioni di interazione nel settore. (Rum)