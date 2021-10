Argentina: attentato a mutualità israelita, Kirchner assolta nel processo su presunto insabbiamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I magistrati del Tribunale penale federale di primo grado hanno stabilito che i fatti denunciati dal giudice Alberto Nisman, deceduto in circostanze non chiarite a gennaio 2015, non costituiscono delitto. La sentenza potrà essere appellata ad ogni modo in Camera di Cassazione. Il sospetto su un possibile coinvolgimento di Cristina Kirchner nel presunto insabbiamento dell'inchiesta e successivamente nella morte del giudice Nisman generarono un fortissimo impatto nell'opinione pubblica a pochi mesi dalle elezioni poi vinte da Mauricio Macri a dicembre del 2015. (segue) (Abu)