Argentina: attentato a mutualità israelita, Kirchner assolta nel processo su presunto insabbiamento (3)

- Nella sua ultima deposizione pubblica di fronte ai giudici del tribunale, l'ex presidente Kirchner aveva definito il processo come "un'assurdità giudiziaria e istituzionale". "Siamo accusati di essere gli insabbiatori del più terribile attentato terrorista che ha sofferto il nostro paese, si tratta di un'assurdità giudiziaria, istituzionale e politica", aveva dichiarato in un'udienza del processo trasmessa via streaming. Kirchner aveva quindi accusato i giudici di primo grado e quelli di Cassazione di aver riaperto il processo con l'obiettivo di danneggiarla politicamente in complicità con il governo dell'ex presidente Macri. In questo senso aveva ricordato i numerosi incontri che i magistrati della Cassazione, Gustavo Hornos e Mariano Borinsky, tennero con Macri a ridosso della decisione di resuscitare la "causa memorandum", a dicembre del 2016, togliendola al giudice Daniel Rafecas che aveva già decretato la nullità del processo. (Abu)