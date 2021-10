Spagna: Vox organizza evento "Agenda Spagna" contro la "globalista" Agenda 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 e 10 ottobre, il partito di estrema destra spagnolo, Vox, organizzerà a Madrid l'evento "Viva 21" che mobiliterà tutte le delegazioni provinciali e le organizzazioni della società civile sotto lo slogan "Spagna in piedi". "È tempo di rivalutare il patrimonio che abbiamo ereditato. Per assaporare i prodotti della nostra campagna. Per ascoltare la musica delle nostre feste. Per sentire le nostre tradizioni. Viaggiare per scoprire un nuovo tesoro. È il momento di abbracciarsi di nuovo e di sentire la Spagna", scrive il partito in una nota di presentazione dell'iniziativa. Il leader nazionale, Santiago Abascal, presidente di Vox, presenterà "Agenda Spagna", una risposta all'Agenda 2030 globalista, in cui sarà evidenziata la difesa della nostra patria e la sua sovranità". L'Agenda Spagna "difenderà, tra le altre cose, l'uguaglianza tra gli spagnoli, l'unità della Spagna, la creazione di posti di lavoro e salari decenti per i lavoratori e la loro protezione sociale, la reindustrializzazione e la sovranità energetica, la Spagna rurale e il suo ambiente, e la sicurezza delle frontiere e dei quartieri. Anche la libertà di espressione e la proiezione della Spagna nell'Iberosfera e nel resto del mondo", evidenziano dal partito di Abascal. (Spm)