Lazio: Ciacciarelli (Lega), Cdm impugna collegato a legge stabilità, Zingaretti si dimetta

- "Ancora un'altra bocciatura per la Regione Lazio. Stavolta arriva dal consiglio dei ministri, il quale ha deliberato di impugnare la legge della Regione Lazio n. 14 del 11/08/2021 'Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali', dal momento che sarebbe in contrasto con la normativa statale ed europea, violando gli articoli 9, 41, 97 e 117, della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione. Zingaretti continua a non azzeccarne una ed a mettere in ridicolo il Lazio. Dai rifiuti, alla sanità, passando per la normale amministrazione, bocciature su ogni fronte. Dimissioni". Così, in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)(Com)